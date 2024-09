Mass in Kladivar zmagala na ekipnem atletskem DP

Slovenj Gradec, 8. septembra - Člani ljubljanskega Massa in članice Kladivarja so ekipni državni prvaki v atletiki. V Slovenj Gradcu, kjer so gostitelji in gostiteljice končali na četrtih mestih, so bili drugi člani novomeške Krke tretji pa Kladivarja. Med atletinjami je bil drugi klub Mass, tretji pa Krka.