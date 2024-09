Latvija in Romunija po incidentih z ruskimi droni obvestili Nato

Riga, 8. septembra - Članici Nata Latvija in Romunija, ki mejita na Ukrajino, sta danes poročali o incidentih z domnevno ruskimi brezpilotnimi letalniki. Riga je sporočila, da je na latvijsko ozemlje strmoglavil vojaški dron, in opozorila na povečanje števila kršitev zračnega prostora, kar so obsodili tudi pri zvezi Nato.