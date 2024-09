Prvi Indijec na čelu olimpijskega sveta Azije

New Delhi, 8. septembra - Indijec Randhir Singh je novi predsednik olimpijskega sveta Azije (OCA), najvišjega športnega organa na tej celini. Sedeminsedemdesetletni Singh bo na tem položaju do leta 2028, na današnjem volilnem kongresu v New Delhiju pa ni imel protikandidata in je prejel 44 od 45 glasov.