Kosovo zaradi protestov začasno zaprlo mejna prehoda s Srbijo

Priština/Beograd, 8. septembra - Oblasti na Kosovu so v luči napetosti v soboto začasno zaprle dva mejna prehoda s Srbijo, potem ko so protestniki na srbski strani blokirali čezmejni promet. Kot so sporočili v Prištini, sta mejna prehoda Merdare in Brnjak ponovno odprta. Kosovska policija medtem že deseti dan vztraja pred poslopji srbskih uradov na severu Kosova.