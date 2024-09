Šefa Cie in MI6: Svetovni red je ogrožen

London, 8. septembra - Direktor ameriške obveščevalne agencije Cia William Burns in vodja britanske obveščevalne agencije MI6 Richard Moore sta v soboto skupaj opozorila, da je svetovni red "ogrožen na način, kakršnega nismo videli od hladne vojne". Grožnje se nanašajo zlasti na Rusijo, Kitajsko in islamizem, sta zapisala v uvodniku za londonski Financial Times.