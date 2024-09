Rokometaši iz Barcelone favoriti za zmago v ligi prvakov

Ljubljana, 9. septembra - Rokometaši iz Barcelone so v zadnjih štirih letih trikrat pokorili tekmece v ligi prvakov, glavni pretendenti za končno zmago so tudi v sezoni 2024/25, ki se bo začela sredi tega tedna. Člana katalonske zasedbe sta tudi slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc. Slovenski klubi ne bodo nastopili v elitnem evropskem klubskem tekmovanju.