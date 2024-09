New York, 8. septembra - Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka je letošnja zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V finalu turnirja z nagradnim skladom 67,65 milijona evrov je po uri in 53 minutah premagala Američanko Jessico Pegula s 7:5 in 7:5.