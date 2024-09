Pet golov Nemcev in Nizozemcev, zmaga tudi Anglije

Ljubljana, 7. septembra - V elitni skupini nogometne lige narodov sta danes zanesljivi zmagi zabeležili Nemčija in Nizozemska. Nemci so po neuspešnem domačem evropskem prvenstvu jezo stresli nad Madžari in jih premagali s 5:0, pet golov so dosegli tudi Nizozemci, s 5:2 so ugnali Bosno in Hercegovino.