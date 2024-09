Mura Nona v 2. krog kvalifikacij lige prvakinj

Larnaka, 7. septembra - Nogometašice Mure None so se uvrstile v drugi krog kvalifikacij lige prvakinj, potem ko so postale zmagovalke turnirja prvega skupine 6 v ciprskem Paphosu. V finalu so s 3:2 (2:1) premagale domači Apollon. Junakinja tekme je bila Sara Makovec, ki je dosegla dva gola, med drugim tudi odločilnega v 84. minuti.