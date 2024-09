Na US Opnu naslov med dvojicami v Avstralijo

New York, 7. septembra - Sedmopostavljena Avstralca Max Purcell in Jordan Thompson sta zmagovalca turnirja moških dvojic odprtega prvenstva ZDA v tenisu. V velikem finalu v New Yorku sta v ostrem boju po debeli uri in pol v dveh nizih premagala Nemca Kevin Krawietza in Tima Pütza s 6:4 in 7:6 (4).