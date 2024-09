Roglič po etapnem tretjem mestu pred četrtim slavjem na Vuelti

Santander, 7. septembra - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je tik pred četrto skupno zmago na dirki po Španiji. V 20. etapi od Villarcaya do Picona Blanca (172 km) je bolj pokrival napade tekmecev in zasedel tretje mesto. Zmagal je Irec Eddie Dunbar (Jayco AlUla). V skupnem seštevku je Roglič povišal prednost pred zasledovalci na 2:02 minute.