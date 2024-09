Na Brdu pri Kranju 1800 tekačev za dober namen

Brdo pri Kranju, 7. septembra - Na posestvu protokolarnega objekta Grada Brdo se je 12. Triglav teka udeležilo 1800 tekačev vseh generacij, ki so v osrčju narave ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp in v družbi vrhunskih športnikov sodelovali v petih tekaških izzivih. Tudi letos je imel dogodek dobrodelno noto, saj so udeleženci tekli za boljšo oskrbo novorojenčkov.