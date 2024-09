Italija se sooča s stavkami v javnem potniškem prometu

Rim, 7. septembra - V Italiji bo od danes zaradi stavk več dni moten javni promet. Danes stavkajo piloti in stevardese dveh letalskih prevoznikov, za nedeljo in ponedeljek stavke napovedujejo zaposleni na železnicah. Stavke so sklicale najmočnejše italijanske sindikalne organizacije, ki zahtevajo obnovitev kolektivnih pogodb.