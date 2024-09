Dravinja pri vrhu 2. SNL

Ljubljana, 7. septembra - Nogometaši Dravinje so zaenkrat največje presenečenje 2. SNL. Ekipa iz Slovenskih Konjic je v 5. krogu s 4:1 premagala Tolmin in je na lestvici z desetimi točkami izenačena z drugouvrščenim Taborom iz Sežane. V preostalih dveh sobotnih tekmah 5. kroga so Jadran Dekani z 2:1 ugnal Slovan, Brinje Grosuplje in Bistrica pa sta se razšla z izidom 1:1.