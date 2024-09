Po Franciji protestni shodi proti novemu premierju

Pariz, 7. septembra - Po Franciji danes potekajo protesti zaradi imenovanja Michela Barnierja za novega predsednika francoske vlade. Po vsej državi je napovedanih več kot 100 protestnih shodov. Protestniki so se med drugim zbrali v Parizu, pa tudi na ulicah večjih mest, kot so Marseille, Lyon, Bordeaux in Nica.