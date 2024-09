Vreme: Sončno z meglenim jutrom

Ljubljana, 7. septembra - Del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, precej jasno bo na Primorskem in v severovzhodni Sloveniji. Čez dan bo sončno, več kopaste in srednje oblačnosti bo na zahodu. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 od 29 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo v vzhodnih krajih še delno jasno, drugod bo zjutraj in dopoldne oblačnost postopno naraščala. Popoldne se bodo v zahodni Sloveniji pričele pojavljati krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na ponedeljek razširile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, ki se bo popoldne krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem od 17 do 20, najvišje dnevne od 24 od 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: na Primorskem je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: v noči na ponedeljek in v ponedeljek bo oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami. Do večera bodo padavine povečini ponehale, najkasneje na jugu države. Nekoliko hladneje bo. V torek bo spremenljivo s posameznimi plohami. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: iznad vzhodne Evrope sega nad vzhodne Alpe, Balkan in severno Sredozemlje šibko območje visokega zračnega tlaka, nad zahodno Evropo pa je ciklon z vremensko fronto, ki se počasi pomika proti zahodnim Alpam. S šibkimi jugozahodnimi vetrovi doteka k nam malo toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah zjutraj megleno. Popoldne pa bo v hribih nekaj kopaste oblačnosti. Nekoliko topleje bo. V nedeljo bo v krajih vzhodno od nas sončno in precej toplo. Zahodneje bo bolj oblačno, popoldne se bodo v sosednjih krajih Italije začele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte.

Biovreme: danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden. V nedeljo proti večeru se bo pojavila zmerna obremenitev, spanje v noči na ponedeljek bo moteno.