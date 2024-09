Papež na Papui Novi Gvineji pozval k pravični delitvi bogastva

Port Moresby, 7. septembra - Papež Frančišek je v okviru turneje po jugovzhodni Aziji danes na obisku Papue Nove Gvineje, kjer je med drugim izpostavil delitev bogastva in naravnih virov v korist celotne skupnosti. Ob tem je pozval k omejevanju nasilja med plemeni, trajnostnemu in pravičnemu razvoju ter odpravi neenakosti med spoloma in nasilja nad ženskami.