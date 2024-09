Sinner in Fritz za zmago v New Yorku

New York, 7. septembra - Prvi teniški igralec sveta Jannik Sinner se je ob obilici drame na igrišču prvič uvrstil v finale odprtega prvenstva ZDA. Italijan je v polfinalu proti Britancu Jacku Draperju padel na levo zapestje in je moral posredovati zdravnik. Vseeno je zmagal s 7:5, 7:6 in 6:2 ter se bo za naslov v New Yorku pomeril z domačinom Taylorjem Fritzem.