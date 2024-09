Wall Street sklenil najslabši teden v letu in pol

New York, 7. septembra - Borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili svoj najslabši trgovalni teden v zadnjih 18 mesecih, nazadovanje pa se je nadaljevalo tudi v petek po mešanem poročilu ameriškega ministrstva za delo o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti v avgustu. Pričakovanje skorajšnjega znižanja obrestnih mer tokrat indeksom ni pomagalo.