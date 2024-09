Newyorške borze končale v rdečem

New York, 6. septembra - Indeksi na newyorških borzah so danes izgubili na vrednosti. Delnice na Wall Streetu so končale odločno nižje, potem ko je bila rast števila delovnih mest v ZDA nižja od pričakovane, kar je izzvalo zaskrbljenost trga zaradi upočasnjevanja gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.