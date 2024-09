Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 9.)

Ljubljana, 6. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odstopu Tomaža Vesela od kandidature za evropskega komisarja. Poročale so tudi o zmagi Primoža Rogliča na 19. etapi dirke po Španiji, s katero je prevzel skupno vodstvo, in o tem, da ima Slovenija več kot 1000 projektov za financiranje iz mehanizma EU za okrevanje po koronski krizi.