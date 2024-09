Ukrajinsko-latvijska naveza do naslova v ženskih dvojicah

New York, 6. septembra - Sedmi nosilki Ukrajinka Ljudmila Kičenok in Latvijka Jelena Ostapenko sta sklenili popolnih štirinajst dni na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu ter osvojili naslov med ženskimi dvojicami. Ukrajinsko-latvijska naveza je v finalu premagala francosko-kitajsko kombinacijo Kristina Mladenović in Zhang Shuai s 6:4, 6:3.