Grški velikan premočan za Cedevito Olimpijo

Ljubljana, 6. septembra - Košarkarji grškega Panathinaikosa iz Aten so prvi finalisti mednarodnega turnirja v Ljubljani, potem ko so premagali domačo Cedevito Olimpijo z 81:76. Druga polfinalna tekma med turškim Anadolu Efesom in nemškim Bayernom iz Münchna se bo v dvorani Tivoli pričela ob 20.30.