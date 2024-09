Odbor za finance brez glasu proti podprl predlog novele za pospešitev popoplavne obnove

Ljubljana, 6. septembra - Člani odbora DZ za finance so na današnji seji podprli predlog novele zakona o obnovi, ki vključuje spremembe postopkov glede prostorskega načrtovanja za hitrejšo sanacijo po lanski ujmi. Predlagano novelo so podprli tako koalicijski kot opozicijski poslanci, pri čemer so slednji izrazili pomisleke glede nekaterih predlaganih ukrepov.