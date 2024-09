Štrumbelj: Odziv je bil neverjeten, Pariz je nalogo opravil z odliko

Pariz, 7. septembra - Za Slovence so paraolimpijske igre v Parizu že končane. Odlični nastopi, dve medalji, tudi zlata, so le pika na i izvrstnim igram, ki so veliko prispevale k napredku parašporta in pomenijo dodaten korak k enakovredni obravnavi športnikov invalidov, meni vodja slovenske ekipe Boro Štrumbelj.