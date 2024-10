Leipzig ugnal Mainz, Leverkusen boljši od Frankfurta

Mainz, 19. oktobra - Nogometaši Leipziga, kjer igrata slovenska nogometaša Benjamin Šeško in Kevin Kampl, so v sedmem krogu nemškega prvenstva v gosteh z 2:0 premagali Mainz in neporaženi ostajajo na vrhu bundeslige. Aktualni prvaki iz Leverkusna so z 2:1 ugnali Eintracht Frankfurt in ga prehiteli na četrtem mestu lestvice.