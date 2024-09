V Radovljici končan prizidek vrtca z novimi igralnicami in razvojno ambulanto

Radovljica, 8. septembra - Občina Radovljica je poleti zaključila leto in pol trajajočo gradnjo prizidka vrtca v Radovljici in za objekt dobila tudi uporabno dovoljenje. Tako so z novim šolskim letom lahko prizidek začeli uporabljati, uradno odprtje pa sledi predvidoma 19. septembra. Vrtec so razširili za več igralnic, telovadnico in razvojno ambulanto.