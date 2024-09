Med protestom proti širjenju naselbin na Zahodnem bregu ubita ameriška aktivistka

Nablus, 6. septembra - V mestu Beita blizu Nablusa na zasedenem Zahodnem bregu je bila danes ubita 26-letna Američanka turškega rodu, ki se je udeležila protesta proti širjenju izraelskih naselbin. Po poročanju lokalnih medijev so jo ustrelile izraelske sile, ki navajajo, da so streljale na nasilno osebo, ki je vanje metala kamenje in jih ogrožala, poroča britanski BBC.