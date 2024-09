V Preddvoru ob težavah pri sanaciji posledic lanske ujme priprave na sanacijo letošnjih

Preddvor, 7. septembra - Intervencijska dela po ujmi, ki je julija prizadela del vasi Kokra, so zaključena. V minulem tednu so bile odstranjene tudi naplavine, ki so povzročale zajezitev reke Kokre, sedaj pa jih čaka trajna sanacija. Hkrati Občina Preddvor hiti še s sanacijo posledic lanske ujme in se pri tem sooča s finančnimi težavami.