Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil tretjino odstotka

Ljubljana, 6. septembra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes povzpel za 0,34 odstotka na 1603,49 točke. Indeks so navzgor potisnile zlasti najprometnejše delnice NLB, ki so se podražile za 1,65 odstotka, medtem ko so se delnice Cinkarne Celje pocenile za več kot dva odstotka. Borzni posredniki so ustvarili za 1,51 milijona evrov prometa.