V Posočju letos štiriodstotna rast števila gostov

Bovec, 8. septembra - Turistični ponudniki na območju Posočja so zadovoljni s poletno sezono, predvsem z obiskom julija in avgusta, medtem ko so bile številke junija in tudi maja nekoliko slabše kot lani. Kot so za STA povedali v zavodu Dolina Soče, so po neuradnih podatkih v prvih osmih mesecih letos sicer beležili štiri odstotke višji obisk kot v enakem obdobju lani.