V Tehniškem muzeju o industriji, arhitekturi in prebivalcih Reke skozi fotografije

Bistra, 6. septembra - V Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri so postavili novo občasno razstavo, ki preko fotografij pripoveduje o industriji, arhitekturi in prebivalcih Reke. Na njej so postavljene fotografije Fotokluba Color in Fotokluba Reka, ki delujeta v okviru Zveze tehniške kulture Reka, s katero v muzeju sodelujejo že vrsto let. Na ogled bo do konca leta.