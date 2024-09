Praznik velenjske občine v znamenju številnih dogodkov

Velenje, 7. septembra - Velenjska občina tudi letos ob občinskem prazniku pripravlja številne dogodke. 20. septembra mineva 65 let od uradnega odprtja mestnega središča, letos pa mineva tudi 760 let od prve omembe trga. Osrednji dogodek ob prazniku bo slavnostna seja 19. septembra, slavnostni govornik pa bo župan Velenja Peter Dermol, so sporočili iz občine.