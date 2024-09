Občina Laško zaključila projekt odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

Laško, 6. septembra - V Občini Laško so uspešno zaključili obsežen projekt odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, s katerim so priključenost na kanalizacijsko omrežje povečali za 13 odstotkov, skupaj z zaključnimi fazami pa bodo dosegli 98-odstotno priključenost. Vrednost projekta, ki ga je delno sofinancirala EU, znaša 4,2 milijona evrov z vključenim davkom.