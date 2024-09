Odprtje dočakala še kolesarska povezava med Celjem in Žalcem

Celje, 6. septembra - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je pri Ribniku Vrbje v občini Žalec danes v družbi celjskega župana Matije Kovača in žalskega župana Janka Kosa odprla kolesarsko povezavo med Celjem in Žalcem. Vrednost investicije v skoraj 11 kilometrov dolgo povezavo znaša 4,5 milijona evrov, od tega so prejeli 1,6 milijona evropskega denarja.