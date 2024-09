Razpisane štipendije za področje socialnega varstva za novo študijsko leto

Ljubljana, 6. septembra - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil razpis za štipendije za pridobitev izobrazbe socialni delavec na programu 1. stopnje za tretji in četrti letnik ter prvi letnik 2. stopnje za študijsko leto 2024/2025. Mesečna štipendija znaša 350 evrov. Vloge sprejemajo do porabe sredstev, najkasneje pa do 31. julija 2025.