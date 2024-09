Člani odbora nemškega parlamenta v Sloveniji o krepitvi gospodarskega sodelovanja

Ljubljana, 6. septembra - V Sloveniji so bili od srede do danes na obisku člani odbora za gospodarstvo nemškega zveznega parlamenta, med drugim so se sestali z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom in člani odbora DZ za gospodarstvo. Govorili so o krepitvi evropske konkurenčnosti in možnostih nadaljnje krepitve nemško-slovenskih trgovinskih odnosov.