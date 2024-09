Ladja z eksplozivom za Izrael po navedbah aktivistov na poti v Koper

Ljubljana, 6. septembra - Proti Luki Koper pluje tovorna ladja, ki ima med drugim na krovu eksplozivni material, domnevno namenjen za Izrael, so danes opozorili aktivisti iz Gibanja za pravice Palestincev. Ladji MV Kathrin so zaradi spornega tovora prepovedali vplutje v Namibiji. Iz uprave za pomorstvo so sporočili, da omenjena ladja ni oddala najave za prihod v Koper.