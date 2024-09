Prihodnji teden na sodiščih: Predobravnavni naroki za deseterico, ki naj bi ženske izkoriščala za prostitucijo

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 8. septembra - Na ljubljanskem sodišču so za prihodnji teden predvideni predobravnavni naroki za domnevno kriminalno družbo, ki naj bi ženske izkoriščala za prostitucijo, s prvoobtoženima Mladenom Bilićem in Lauro Teuta Kovče. Predvidena sta tudi naroka v odškodninskih tožbah Bojana Veselinovića proti Urošu Urbaniji in Jožeta Možine proti Svetlani Makarovič.