Baerbock v Izraelu: Izključno vojaški pristop do Gaze ni rešitev

Aman/Tel Aviv, 6. septembra - Izključno vojaški pristop Izraela do Gaze in boja proti Hamasu ni rešitev, je po današnjem srečanju z izraelskim kolegom Izraelom Kacem v Tel Avivu dejala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. Po njenih besedah to med drugim dokazuje nedavno odkritje trupel šestih izraelskih talcev v enklavi, poročajo tuje tiskovne agencije.