Hrvaška vlada v novem paketu ukrepov omejila cene elektrike in plina

Zagreb, 6. septembra - Hrvaški premier Andrej Plenković je danes na seji vlade predstavil sedmi paket ukrepov za blažitev rasti cen, vreden 248 milijonov evrov. Med poglavitnimi ukrepi v svežnju sta omejitev cen električne energije in plina. Elektrika in plin se bosta ne glede na to v naslednjih mesecih podražila za deset odstotkov.