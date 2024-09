V Murski Soboti ustanavljajo Talent center Slovenija

Murska Sobota, 6. septembra - Mestna občina Murska Sobota je s predstavniki Gospodarske zbornice in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije podpisala pismo o nameri za ustanovitev Talent centra Slovenija. Ta bo deloval kot inkubator za poklicno usmerjanje mladih in odraslih, ki se želijo prilagoditi novim trendom na trgu dela, so danes sporočili s soboške občine.