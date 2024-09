V Sloveniji že več let trend upadanja števila samomorov

Ljubljana, 6. septembra - V Sloveniji je bil lani skupni samomorilni količnik, torej število umrlih zaradi samomora na 100.000 prebivalcev, 16,96, kar je najnižje v 10 letih. Med leti 2014 in 2023 je sicer prihajalo do nihanja količnika, vendar je opazen trend upadanja, so pojasnili na novinarski konferenci pred torkovim svetovnim dnem preprečevanja samomora.