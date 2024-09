Izraelska vojska se umika iz Dženina

Nablus, 6. septembra - Izraelska vojska se je davi umaknila iz mesta Dženin na okupiranem Zahodnem bregu in tamkajšnjega begunskega taborišča, kjer je med desetdnevno operacijo ubila in ranila več deset ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Izraelske sile sicer za zdaj niso potrdile, ali to pomeni konec operacij na severnem delu Zahodnega brega.