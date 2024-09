Ministrstvo: Prelaganje odgovornosti za stanje v javnem prometu samo na DUJPP nekorektno

Ljubljana, 6. septembra - Zapleti v javnem potniškem prometu, ki te dni razburjajo javnost, so neprijetni, a na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo verjamejo, da so rešljivi. Prenova javnega potniškega prometa je bila nujna, prelaganje odgovornosti za trenutno stanje samo na DUJPP pa se jim zdi nekorektno. Ob tem poudarjajo, da so bili vozni redi usklajeni.