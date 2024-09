Ljubljanska borza uvodoma v plusu

Ljubljana, 6. septembra - Ljubljanska borza je zadnji trgovalni dan tega tedna začela s pozitivnim predznakom. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,59 odstotka. V prvi kotaciji največjo rast beležijo delnice NLB in Zavarovalnice Triglav, 1,65- oziroma 1,32-odstotno. Najbolj prometne pa so delnice Krke - lastnika jih je doslej zamenjalo za nekaj več kot 173.000 evrov.