Luka Dončić na memorialni tekmi v spomin na Dražena Petrovića

Zagreb, 6. septembra - Zagrebška dvora Arena je bila sinoči prizorišče velikega košarkarskega spektakla v čast preminulemu hrvaškemu zvezdniku Draženu Petroviću, ki bi to leto slavil 60. rojstni dan. Memorialna tekma je v Zagrebu zbrala številne nekdanje in zdajšnje evropske in svetovne košarkarske zvezde, med njimi je bil tudi Slovenec Luka Dončić.