Stroški dela tudi v drugem četrtletju višji

Ljubljana, 6. septembra - Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v drugem četrtletju povprečno za 6,3 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, potem ko so v prvem četrtletju na medletni ravni zrasli za 8,0 odstotka. V drugem trimesečju so porasli v skoraj vseh dejavnostih, najbolj v gradbeništvu.