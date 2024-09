ZN za posredovanje v Sudanu zaradi vojnih zločinov nad civilisti

Ženeva, 6. septembra - Vojskujoči se strani v Sudanu, kjer od aprila lani poteka državljanska vojna, izvajata vojne zločine in grobo kršita pravice civilistov, so danes opozorili sodelujoči v misiji pod okriljem Združenih narodov. V tej luči so se zavzeli za napotitev "neodvisnih in nepristranskih sil" v razdejano državo.