Od ponedeljka v Ljubljani skoraj dvotedenska zapora dela Linhartove ceste

Ljubljana, 6. septembra - Zaradi rekonstrukcije bo od ponedeljka do predvidoma 19. septembra za ves promet zaprta Linhartova cesta v Ljubljani na odseku med Topniško in Matjaževo ulico, vključno z vzhodnim delom križišča Topniške in Linhartove ceste. Ta konec tedna bo za ves promet zaprta tudi Železna cesta, vključno s križiščem Štihove ulice in Železne ceste.